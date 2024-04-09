Антонов: США принципиально игнорируют заявления РФ о неприятии членства Украины в НАТО

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Администрация США принципиально отказывается прислушиваться к заявлениям РФ о категорическом неприятии членства Украины в НАТО. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.
«В Вашингтоне принципиально отказываются прислушиваться к нашим заявлениям о категорическом неприятии членства Киева в Североатлантическом альянсе. И это несмотря на конкретные предложения российской стороны по гарантиям безопасности, направленные в западные столицы в декабре 2021 года», — подчеркнул Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства. Он отметил, что «муссирование американцами заявлений о членстве Украины в альянсе» лишь подтверждает, что «единственным правильным вариантом для нас является безоговорочная победа ВС РФ на поле боя».
«Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это угроза национальной безопасности России», — подчеркнул Антонов. По его словам, «только абсолютно не понимающие принципиальные позиции Российской Федерации политики» могут рассчитывать на то, что Москва смирится с участием Киева во враждебном ей блоке.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил в понедельник на регулярном брифинге, что вступление Украины в НАТО может состояться только после завершения нынешнего конфликта. Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс примет Украину в свои ряды, «когда придет время», лишь при согласии всех союзников и по завершении боевых действий. 13 февраля Смит сообщила, что блок не собирается направлять Украине приглашение вступить в свои ряды на саммите в Вашингтоне
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. НАТО приняла 11 июля 2023 года итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее страны — в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, «когда союзники придут к согласию и будут выполнены [поставленные Киеву Западом] условия», говорилось в документе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу о получении приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от России твердой реакции.