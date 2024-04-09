Антонов: США принципиально игнорируют заявления РФ о неприятии членства Украины в НАТО

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. НАТО приняла 11 июля 2023 года итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее страны — в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, «когда союзники придут к согласию и будут выполнены [поставленные Киеву Западом] условия», говорилось в документе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.