В МИД РФ назвали реалистичным китайский план по Украине

По его словам, в Москве высоко ценят позицию китайских коллег по украинскому кризису. «Отмечаем их искреннее стремление способствовать его подлинному и устойчивому урегулированию мирным путем, — подчеркнул дипломат. — В отличие от ультимативной и тупиковой “формулы Зеленского”, которая априори не способна привести ни к каким результатам, инициатива Пекина, основанная на китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному, более реалистична».