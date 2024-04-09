На кандидата в мэры Новосибирска Игоря Украинцева написали заявление в полицию из-за скандала с журналистом

«Это не мои помощники и не мои коллеги. Это соседи, так скажем… Эти журналисты всё мероприятие вели себя демонстративно агрессивно. Больше ничего добавить не могу. Может сами журналисты напали. Правоохранительные органы разберутся», — сказал он.