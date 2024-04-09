В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

Депутаты утверждают, что даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких, подчеркивается в пояснительной записке. Авторы обращают внимания, что в РФ уже сейчас есть некоторые ограничения в этой отрасли: запрет продавать вейпы несовершеннолетним, запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и иных добавок, на открытую выкладку и демонстрацию устройств для потребления никотинсодержащей продукции, на розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них на ярмарках, выставках и дистанционным способом. При этом, как считают депутаты, эти запреты «легко обходятся, и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы».