Военнослужащий ВВО из Хабаровского края проявил мужество и героизм в ходе СВО

После прибытия его направили в мотострелковое соединение ВВО, там он исполнял обязанности наводчика-оператора БМП-2. Продемонстрировав высокую профессиональность и отвагу, Лесков принимал активное участие в боевых действиях по освобождению одного из населенных пунктов в Харьковской области.