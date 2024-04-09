Военнослужащий ВВО из Хабаровского края проявил мужество и героизм в ходе СВО

Старший сержант Юрий Лесков, военнослужащий учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, проявил себя во время специальной военной операции в составе группировки войск «Восток». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
После прибытия его направили в мотострелковое соединение ВВО, там он исполнял обязанности наводчика-оператора БМП-2. Продемонстрировав высокую профессиональность и отвагу, Лесков принимал активное участие в боевых действиях по освобождению одного из населенных пунктов в Харьковской области.
— Во время боя старший сержант получил ранение. Он выполнял воинский долг, неоднократно доказывая свое мужество и героизм, — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
За проявленную храбрость и мужество при исполнении воинского долга, Юрий Сергеевич Лесков награжден медалью «Жукова» и медалью «За храбрость» II степени по Указу президента Российской Федерации.