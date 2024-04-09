Грубое заявление Бербок вызвало ярость в Германии

Ранее Бербок опубликовала в социальной сети X заявление о доставке немецкой гуманитарной помощи в Сектор Газа. По ее словам, ФРГ прилагает все усилия, чтобы добиться открытия КПП «Эрез» и порта Ашдод для приема гуманитарных поставок.
«Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления. Больше никаких отговорок», — обратилась она к Тель-Авиву.
По мнению Крауса, слова «больше никаких отговорок» нельзя расценить иначе, кроме как в качестве вопиющего оскорбления израильской стороны. Он предположил, что даже дикие слоны в лесу ведут себя аккуратнее, чем Бербок на дипломатическом поприще. Министерству иностранных дел следует отобрать у главы ведомства мобильный телефон и выдавать устройство только под присмотром, в шутку посоветовал председатель Ассоциации учителей.
Краус считает, что глава немецкой дипломатии лишь позорит Берлин на международной арене и показывает, что в ФРГ не хватает квалифицированных кадров. По его словам, министры по-настоящему сильных государств никогда не позволяют себе такого вызывающего поведения.
«Никто не должен бояться Германии, в которой с 8 декабря 2021 года министром иностранных дел является то ли на четверть, то ли наполовину образованная, похожая на гувернантку всезнайка из партии зеленых. И уважать не должны», — заключил Краус.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.