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Лукашенко поздравил генерального секретаря СНГ с днем рождения

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«Многие годы Вы эффективно руководите крупнейшим интеграционным объединением на постсоветском пространстве, — отметил глава государства. — Присущие Вам умение трудиться с полной отдачей сил, организаторский талант, нацеленность на конечный результат способствовали достижению Содружеством Независимых Государств главной цели — сохранению лучших традиций дружбы, доверия и добрососедства между народами».

Александр Лукашенко выразил убежденность, что знания, мудрость и опыт Сергея Лебедева в решении ответственных задач позволят и далее находить и успешно внедрять в практику новые формы сотрудничества, будут служить укреплению взаимовыгодного партнерства в рамках СНГ.

Лукашенко Александр
СНГ