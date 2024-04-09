Лукашенко поздравил генерального секретаря СНГ с днем рождения

Александр Лукашенко выразил убежденность, что знания, мудрость и опыт Сергея Лебедева в решении ответственных задач позволят и далее находить и успешно внедрять в практику новые формы сотрудничества, будут служить укреплению взаимовыгодного партнерства в рамках СНГ.