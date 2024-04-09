Лукашенко поздравил генерального секретаря СНГ с днем рождения

«Многие годы Вы эффективно руководите крупнейшим интеграционным объединением на постсоветском пространстве, — отметил глава государства. — Присущие Вам умение трудиться с полной отдачей сил, организаторский талант, нацеленность на конечный результат способствовали достижению Содружеством Независимых Государств главной цели — сохранению лучших традиций дружбы, доверия и добрососедства между народами».
Александр Лукашенко выразил убежденность, что знания, мудрость и опыт Сергея Лебедева в решении ответственных задач позволят и далее находить и успешно внедрять в практику новые формы сотрудничества, будут служить укреплению взаимовыгодного партнерства в рамках СНГ.