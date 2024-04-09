Над регионами РФ уничтожили ракету «Нептун» и четыре БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты “Нептун” по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (два БПЛА) и Воронежской (два БПЛА) областей, над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета», — сказали там.