Сергей Шелест рассказал об итогах конкурса муниципальных грантов

Напомним, что конкурс муниципальных грантов проходит в Омске уже в 18-й раз. За всё время его проведения некоммерческие организации представили 4 тысячи проектов, от спортивных мероприятий и творческих конкурсов до проектов, предполагающих помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Половина из них получила поддержку и была реализована.