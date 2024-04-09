Сергей Шелест рассказал об итогах конкурса муниципальных грантов

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале сообщил об итогах конкурса муниципальных грантов 2024 года. Всего было подано 297 заявок. Из них были выбраны 187 проектов, каждый из которых получит финансовую поддержку.
Так, в номинации «Решают люди» сумма финансирования составит до 10 миллионов рублей за проект, в трёх других: «Своих не бросаем», «Семья и спорт», «Наши традиции» — до 700 тысяч.
«По количеству победителей также на первом месте “Решают люди” — 128 проектов, а это означает, что в Омске появится еще 128 облагороженных территорий, будь-то школьный двор, сквер у дома, детская или спортивная площадка. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе, ждем реализации задуманного».
Напомним, что конкурс муниципальных грантов проходит в Омске уже в 18-й раз. За всё время его проведения некоммерческие организации представили 4 тысячи проектов, от спортивных мероприятий и творческих конкурсов до проектов, предполагающих помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Половина из них получила поддержку и была реализована.