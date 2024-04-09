Лавров рассказал, чему уделил внимание в переговорах с Ван И

«Особое внимание, как только что отметил министр Ван И, мы уделили графику контактов на высшем уровне, поскольку дипломатия лидеров, без преувеличения, центральный элемент Российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой.
Министр отметил, что именно благодаря дипломатии лидеров отношения Москвы и Пекина «вышли на беспрецедентно высокий уровень».
«Будут, наверняка, и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога», — резюмировал Лавров.
Кроме того, министр заявил, что вместе с Ван И подписал план очередных межмидовских консультаций.