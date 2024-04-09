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Лавров рассказал, чему уделил внимание в переговорах с Ван И

ПЕКИН, 9 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что особое внимание на переговорах с главой МИД Китая Ван И уделялось предстоящим контактам президента России Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина.

«Особое внимание, как только что отметил министр Ван И, мы уделили графику контактов на высшем уровне, поскольку дипломатия лидеров, без преувеличения, центральный элемент Российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой.

Министр отметил, что именно благодаря дипломатии лидеров отношения Москвы и Пекина «вышли на беспрецедентно высокий уровень».

По словам Лаврова, в фокусе внимания на российско-китайских переговорах были «предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре этого года, саммит ШОС в Астане в июне».

«Будут, наверняка, и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога», — резюмировал Лавров.

Кроме того, министр заявил, что вместе с Ван И подписал план очередных межмидовских консультаций.

БРИКС
Лавров Сергей