Лавров рассказал, чему уделил внимание в переговорах с Ван И

«Особое внимание, как только что отметил министр Ван И, мы уделили графику контактов на высшем уровне, поскольку дипломатия лидеров, без преувеличения, центральный элемент Российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой.