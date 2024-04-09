Глава МИД Китая примет участие в заседании глав МИД БРИКС

«В июне в Нижнем Новгороде предстоит заседание совета министров иностранных дел (СМИД), на котором господин Ван И подтвердил свое участие, и мы будем рассматривать ключевые вопросы, выносимые на рассмотрение наших лидеров», — сказал министр в ходе пресс-конференции в рамках визита в Китай.