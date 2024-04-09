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Глава МИД Китая примет участие в заседании глав МИД БРИКС

ПЕКИН, 9 апр — РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И подтвердил свое намерение принять участие в заседании совета глав МИД БРИКС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«В июне в Нижнем Новгороде предстоит заседание совета министров иностранных дел (СМИД), на котором господин Ван И подтвердил свое участие, и мы будем рассматривать ключевые вопросы, выносимые на рассмотрение наших лидеров», — сказал министр в ходе пресс-конференции в рамках визита в Китай.

БРИКС
Лавров Сергей