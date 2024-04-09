Глава МИД Молдовы отправляется с рабочим визитом в Берлин

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Молдовы, вице-премьер Михаил Попшой проводит рабочий визит в Берлин по приглашению своего немецкого коллеги Анналены Бербок.
«В ходе официальной встречи двух министров будут обсуждаться темы, связанные с ситуацией в регионе, возможностями укрепления двусторонних отношений, а также поддержкой Германией европейского пути Молдовы», — сообщает пресс-служба МИД.
По итогам переговоров Попшой и Бербок проведут совместную пресс-конференцию.
Также в Берлине молдавский министр встретится с председателем комитета по европейским делам Антоном Хофрайтером, председателем комитета по внешней политике Михаэлем Ротом, председателем парламентской группы дружбы Молдова-Болгария-Румыния Бернхардом Херрманном, а также с членами профильных комитетов бундестага.