Глава МИД Молдовы отправляется с рабочим визитом в Берлин

Также в Берлине молдавский министр встретится с председателем комитета по европейским делам Антоном Хофрайтером, председателем комитета по внешней политике Михаэлем Ротом, председателем парламентской группы дружбы Молдова-Болгария-Румыния Бернхардом Херрманном, а также с членами профильных комитетов бундестага.