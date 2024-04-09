С 1 апреля в Хабаровске проходит весенний призыв на срочную военную службу, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Кампания будет проходить до 15 июля. Всего планируется призвать 710 человек, в том числе 230 в Индустриальном районе, 270 в Центральном и железнодорожном и 210 в Кировском и Краснофлотском.
По состоянию на 5 апреля было призвано 157 человек. Первая отправка призывников на военную службу запланирована на вторую половину мая.
Напомним, глава минобороны Сергей Шойгу отметил, что солдаты срочной службы не будут привлекаться для участия в СВО.