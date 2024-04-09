В Башкирии внесут изменения в закон о тишине и покое граждан

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, законопроектом предлагается уточнить отдельные положения, которые касаются нарушения покоя граждан в ночное время в связи с проведением спортивных и других игр. Действующим законодательством запрещено шуметь ночью при проведении игр в жилых зонах. Ночью нельзя свистеть, кричать, использовать звукоусиливающие устройства. Но сами по себе шумные игры на территории жилой застройки под действие закона не попадают, хотя фактически игроки нарушают тишину и мешают людям отдыхать. Законопроект устраняет этот пробел и запрещает проводить по ночам такие игры.