В Башкирии внесут изменения в закон о тишине и покое граждан

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, законопроектом предлагается уточнить отдельные положения, которые касаются нарушения покоя граждан в ночное время в связи с проведением спортивных и других игр. Действующим законодательством запрещено шуметь ночью при проведении игр в жилых зонах. Ночью нельзя свистеть, кричать, использовать звукоусиливающие устройства. Но сами по себе шумные игры на территории жилой застройки под действие закона не попадают, хотя фактически игроки нарушают тишину и мешают людям отдыхать. Законопроект устраняет этот пробел и запрещает проводить по ночам такие игры.
Исключение сделано лишь для массовых мероприятий, организуемых по решению или с согласия органов государственной власти или органов местного самоуправления. Напомним, что в соответствии с законом «Об обеспечении покоя граждан и тишины» под ночным временем понимается период времени в будни с 23.00 до 7.00, в выходные и праздничные нерабочие дни — с 23.00 до 9.00.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Госсобрание РБ приняло закон, по которому алименты смогут получать бывшие мужья.