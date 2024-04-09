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Наталья Годунова получила должность в КТЖ

Экс-председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова получила новую должность, сообщает Zakon.kz.

Источник: parlam.kz

Решением единственного акционера АО «НК “Казахстан темир жолы” от 4 апреля 2024 года она избрана членом совета директоров, независимым директором АО.

С учетом внесенных изменений совет директоров «Казахстан темир жолы» состоит из девяти человек:

  • Рыскулов Айдар Кайратович — Председатель Совета директоров АО «НК “ҚТЖ”, представитель интересов Единственного акционера;
  • Сауранбаев Нурлан Ермекович — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, Председатель Правления АО “НК “ҚТЖ”;
  • Отыншиев Елжас Муратович — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, представитель интересов Единственного акционера;
  • Бердигулов Ернат Кудайбергенович — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, представитель интересов Единственного акционера;
  • Ирубаев Куат Каиргильденович — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, представитель интересов Единственного акционера;
  • Ульф Вокурка — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, независимый директор;
  • Александер Андреас Ширхубер — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, независимый директор;
  • Джон (Йан) МакКей — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, независимый директор;
  • Годунова Наталья Николаевна — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, независимый директор.