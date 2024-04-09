Наталья Годунова получила должность в КТЖ

Решением единственного акционера АО «НК “Казахстан темир жолы” от 4 апреля 2024 года она избрана членом совета директоров, независимым директором АО.
С учетом внесенных изменений совет директоров «Казахстан темир жолы» состоит из девяти человек:
- Рыскулов Айдар Кайратович — Председатель Совета директоров АО «НК “ҚТЖ”, представитель интересов Единственного акционера;
- Сауранбаев Нурлан Ермекович — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, Председатель Правления АО “НК “ҚТЖ”;
- Отыншиев Елжас Муратович — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, представитель интересов Единственного акционера;
- Бердигулов Ернат Кудайбергенович — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, представитель интересов Единственного акционера;
- Ирубаев Куат Каиргильденович — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, представитель интересов Единственного акционера;
- Ульф Вокурка — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, независимый директор;
- Александер Андреас Ширхубер — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, независимый директор;
- Джон (Йан) МакКей — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, независимый директор;
- Годунова Наталья Николаевна — член Совета директоров АО “НК “ҚТЖ”, независимый директор.