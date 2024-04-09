Тактическое учение с боевой стрельбой пройдет в четырех областях Беларуси

МИНСК, 9 апр — Sputnik. В Беларуси стартует бригадное тактическое учение с боевой стрельбой, сообщила пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале ведомства.
Начинается учение 9 апреля и завершится 11 апреля.
Пройдет оно на полигонах и участках местности в Витебской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях в рамках комплексной проверки боевой готовности соединений и воинских частей белорусских ВС.
Во время учений подразделения отработают оборонительные действия, в частности, отражение наступления условного противника, уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп, а также нанесение огневого поражения передовым отрядам противника и огневую поддержку обороняющихся войск.
Как подчеркнули в оборонном ведомстве, это ключевой этап проверки боеготовности.
«По результатам проверки подразделения оценят на предмет способности выполнять задачи по предназначению в различных условиях обстановки», — говорится в сообщении.
На прошлой неделе в Минобороны сообщали о начале очередного этапа проверки боеготовности Вооруженных сил Беларуси.
В нем задействованы танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования. Они приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению.
Также ранее белорусское оборонное ведомство предупреждало население, что из-за проверки боевой готовности запланировано передвижение военной техники по дорогам общего пользования.