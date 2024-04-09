Виталий Хоценко сообщил о создании в Омской области двух образовательных кластеров

Из федерального бюджета на эти цели выделено 130 миллионов рублей. Оба центра должны начать работу с нового учебного года.
В колледже инновационных технологий, экономики и коммерции откроется центр «Туризм и сфера услуг». Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, партнёрами КИТЭК стали семь организаций сферы услуг, общественного питания и рекламы.
В медицинском колледже заработает центр «Клинической и профилактической медицины». Здесь партнёрами выступают четырнадцать организаций системы здравоохранения Омской области.
Напомним, что в регионе уже функционируют 3 подобных образовательных кластера. Это кластер «Сельское хозяйство» в Омском государственном аграрном университете, «Машиностроение» в Омском авиационном колледже и «Туризм и сфера услуг» в Омском технологическом колледже.
«Центры помогают готовить профессиональные кадры, что для нашего региона очень важно», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Ранее мы писали, что в Омской области зарегистрировали восемь промышленных кластеров.
А также о том, что на месте корпусов заброшенного завода технопарк могут построить технопарк «Омск Диджитал». Он может занять свыше 20 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций оценивается примерно в три миллиарда рублей.