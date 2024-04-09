Почти 500 легковушек и более 2,4 тыс. фур стоят на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Более 430 легковых автомобилей и 2420 фур находятся в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.
По данным ведомства на 8:00 вторника, самые большие очереди из грузового автотранспорта на границе Беларуси с Литвой.
Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» стоит 770 машин, а в ПП «Бенякони» немного больше — 820.
На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» сейчас находятся 830 большегрузов.
На польском направлении очередей из фур нет. Вместе с тем там отмечается самая большая очередь из легковых автомобилей: через пункт пропуска «Брест» более 350 машин.
На границе Беларуси и Литвы также образовались небольшие очереди из легкового транспорта — 10 в «Каменном Логе» и 70 в «Беняконях».
На белорусско-латвийской границе очередей из легковушек не наблюдается.
ГПК: Литва практически остановила оформление фур в ПП «Мядининкай»>>>.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе.
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.