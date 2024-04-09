Президент Кыргызстана прилетит с официальным визитом в Казахстан

При этом посол КР в РК Дастан Дюшекеев рассказал журналистам, что в рамках визита президенты двух стран проведут заседание Высшего межгосударственного совета. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в открытии Дней кыргызского кино в Казахстане и ряде других мероприятий.
Отметим, об официальном визите президента Кыргызстана в Казахстан стало известно еще в конце января. В казахстанском МИДе тогда сообщали, что ведут подготовку ко встрече главы соседнего государства.
В МИД КР тогда тоже сообщали о визите Жапарова в Казахстан в 2024 году. Отметим, что Касым-Жомарт Токаев в октябре 2023 года был в Бишкеке с рабочим визитом — в рамках него он встретился с Садыром Жапаровым, а также принял участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ.
А в ноябре прошлого года Жапаров прилетал в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств.