Президент Кыргызстана прилетит с официальным визитом в Казахстан

В МИД КР тогда тоже сообщали о визите Жапарова в Казахстан в 2024 году. Отметим, что Касым-Жомарт Токаев в октябре 2023 года был в Бишкеке с рабочим визитом — в рамках него он встретился с Садыром Жапаровым, а также принял участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ.