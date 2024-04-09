Глава Минобрнауки посетил Нижнетагильский машиностроительный техникум

В феврале, напомним, Президент России Владимир Путин посетил это предприятие и поручил Правительству Российской Федерации и региональному правительству при формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотреть выделение не менее 400 миллионов рублей для Нижнетагильского машиностроительного техникума и Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса. Эти деньги должны быть направлены на модернизацию их инфраструктуры и оборудования.