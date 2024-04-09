Глава Минобрнауки посетил Нижнетагильский машиностроительный техникум

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков совершил рабочую поездку в Нижний Тагил. Здесь он посетил Нижнетагильский машиностроительный техникум и провел совещание о подготовке специалистов для уральских предприятий, среди которых, например «Уралвагонзавод».
В феврале, напомним, Президент России Владимир Путин посетил это предприятие и поручил Правительству Российской Федерации и региональному правительству при формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотреть выделение не менее 400 миллионов рублей для Нижнетагильского машиностроительного техникума и Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса. Эти деньги должны быть направлены на модернизацию их инфраструктуры и оборудования.
В Нижнетагильском машиностроительном техникуме Валерий Фальков осмотрел лаборатории, учебно-производственные мастерские и тренажерный класс станков с программным управлением.
На последовавшем совещании обсуждался ремонт здания техникума и общежития. Также Валерий Фальков напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина до 2030 года будут приведены в порядок не менее 800 общежитий.
Очень большое внимание на совещании уделили обеспечению техникума современным оборудованием для учебы. Укреплять материально-техническую базу начнут сразу после завершения ремонта. Помимо этого предприятия региона помогут техникуму усовершенствовать и образовательные программы.
— В комплексе все эти меры, безусловно, будут способствовать тому, что больше ребят из школ будут поступать сюда, в филиал, на программы среднего профессионального образования. В конечном итоге это позволит предприятиям, расположенным в Нижнем Тагиле, в первую очередь «Уралвагонзаводу», получать квалифицированных специалистов, — сказал Валерий Фальков.