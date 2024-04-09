Оппозиция: поправки в конституцию превратят Молдавию в разменную монету

КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Поправки в конституцию, устанавливающие признание евроинтеграции в качестве стратегической цели страны, превращают Молдавию в разменную монету в угоду интересам правящей партии «Действие и солидарность», считает лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.
В понедельник на сайте парламента Молдавии были опубликованы проекты поправок в основной закон страны. Согласно документу, преамбула конституции будет дополнена словами «признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова».
«Власти Молдавии уже даже не скрывают, что страна становится разменной монетой. В угоду своим интересам Кишинев решил, что и конституцию республики, если очень надо, можно отредактировать. Но, судя по тексту опубликованных поправок, которые предлагается внести в основной закон, авторы решили не утруждаться сильно и взять за образец румынский вариант. Правда, и здесь сделали это… исключительно в манипулятивном стиле».
Он напомнил, что Румыния утвердила эти изменения, когда переговоры о вступлении в ЕС были завершены. Но власти Молдавии решили не обращать на это внимание, игнорируя также и «законодательную процедуру принятия поправок к конституции, которая прямо предусматривает минимальный срок шесть месяцев с момента визирования проекта до его принятия».
«Вывод можно сделать только один: все эти громкие слова о европейской идентичности, об интеграции в Европейский союз как стратегической цели Молдавии не более чем надувательство, а данный проект — сплошная предвыборная ложь. Власти продолжают манипулировать общественным мнением и пытаться спекулировать на этой теме в своих политических интересах, осознавая невозможность его реализации при соблюдении законодательных условий».
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.