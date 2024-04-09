Минниханов объявил благодарность четырем татарстанцам и коллективу компании из Челнов

За многолетний плодотворный труд и вклад в развитие системы мелиорации была объявлена благодарность директору ООО «Мелиоратор» (Балтаси) Ханифу Бариеву, за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие агропромышленного комплекса республики — замдиректору Департамента — директору центра развития сельскохозяйственных территорий ООО «УК “Капитал-Траст-Инвест” Нурвилю Гарипову, за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие системы образования республики — учителю физкультуры Нижне-Качеевской основной общеобразовательной школы (Алькеевский район) Василию Павлову.
«За многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие машиностроительной отрасли», — гласят еще два распоряжения, в которых отмечен коллектив ГК «Кориб» и слесарь механосборочных работ участка ремонта рам ООО Торгового дома «Кориб» Роберт Гараев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов объявил благодарность министру Крыма Константину Михайлову.