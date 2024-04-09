Молдова и Украина не примут участие в СМИД СНГ в Минске

При этом Украина уже не впервые не принимает участие в мероприятиях СНГ, оставаясь формальным членом организации. Ее представителей, равно как и молдавских, не было на СМИД СНГ в Бишкеке в октябре 2023 года. Участвовали представители девяти государств, в том числе страны-наблюдателя — Туркменистана.