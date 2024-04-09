Молдова и Украина не примут участие в СМИД СНГ в Минске

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Украина и Молдова не будут представлены на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, сообщил генсек организации Сергей Лебедев.
По его словам, участие в заседании подтвердили девять стран. Мероприятие состоится 12 апреля.
«Планируется принятие заявлений министров иностранных дел государств — участников СНГ в связи с 30-летием предоставления СНГ статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, а также в связи с террористическим актом, совершенным 22 марта 2024 года в Московской области Российской Федерации», — сказал Лебедев РИА Новости.
При этом Украина уже не впервые не принимает участие в мероприятиях СНГ, оставаясь формальным членом организации. Ее представителей, равно как и молдавских, не было на СМИД СНГ в Бишкеке в октябре 2023 года. Участвовали представители девяти государств, в том числе страны-наблюдателя — Туркменистана.
Кроме того, ранее стало известно, что на минскую встречу не приедет министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Однако о том, что Ереван вообще никак не будет представлен на мероприятии, речи пока нет.
Кроме заявленных выше тем в столице Беларуси будет обсуждаться учреждение единой юбилейной медали СНГ «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
Также одна из тем — создание базовых организаций — в области исследования проблем обеспечения военной безопасности, в области университетского спорта и в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем.