Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся на саммите БРИКС в Казани. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции с китайским коллегой Ван И по итогам переговоров в Китае.
Также встреча глав России и Китая запланирована на саммите ШОС в июне в Астане. Сергей Лавров не исключил, что появятся и другие варианты «для поддержания регулярного политического диалога».
Отметим, что в последний раз президент России посещал Китай осенью 2023 года, ранее, весной того же года, в Москву приезжал Си Цзиньпин.