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Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся на саммите БРИКС в Казани

О планах рассказал глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся на саммите БРИКС в Казани. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции с китайским коллегой Ван И по итогам переговоров в Китае.

Также встреча глав России и Китая запланирована на саммите ШОС в июне в Астане. Сергей Лавров не исключил, что появятся и другие варианты «для поддержания регулярного политического диалога».

Отметим, что в последний раз президент России посещал Китай осенью 2023 года, ранее, весной того же года, в Москву приезжал Си Цзиньпин.

Путин Владимир