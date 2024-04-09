Шесть жителей Братска подпишут контракт и отправятся в зону СВО

Шестерых добровольцев проводили родственники и друзья на военную службу. Мужчины отправятся в сборный пункт в Шелехов, чтобы подписать там контракт с Министерством обороны России, а оттуда поедут в военные подразделения. Об этом сообщает глава города Сергей Серебренников.