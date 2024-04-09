Шесть жителей Братска подпишут контракт и отправятся в зону СВО

Шестерых добровольцев проводили родственники и друзья на военную службу. Мужчины отправятся в сборный пункт в Шелехов, чтобы подписать там контракт с Министерством обороны России, а оттуда поедут в военные подразделения. Об этом сообщает глава города Сергей Серебренников.
— По словам жителей Братска, многих побудили принять решения события, которые произошли в «Крокус Сити Холле» в конце марта, а также атака на Белгородскую область, — говорит Сергей Серебренников.
С момента подписания контракта для семей военнослужащих действуют меры соцподдержки. Недавно губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял решение увеличить единовременную выплату с 200 000 рублей до 400 000 рублей. Эта мера поддержки распространяется на всех, кто ушел служить с 1 января 2024 года.