Исполнять обязанности главы Копейска будет Светлана Логанова

Исполнять обязанности главы Копейска (Челябинская область) будет Светлана Логанова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик принял решение об отставке по собственному желанию с 9 апреля. Решение Андрея Михайловича рассмотрено и принято на внеочередном заседании Собрания депутатов», — прокомментировали в местной администрации.
Временное исполнение полномочий главы города возложено на Светлану Логанову. В течение последних четырех с половиной лет она была заместителем Фалейчика по социальному развитию.
К исполнению своих обязанностей она приступит с 10 апреля.
Фалейчик назначен заместителем губернатора Челябинской области вместо ушедшего с 9 апреля в отставку Сергея Шаля.