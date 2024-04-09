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Исполнять обязанности главы Копейска будет Светлана Логанова

Фалейчик назначен заместителем губернатора Челябинской области вместо ушедшего с 9 апреля в отставку Сергея Шаля.

Исполнять обязанности главы Копейска (Челябинская область) будет Светлана Логанова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик принял решение об отставке по собственному желанию с 9 апреля. Решение Андрея Михайловича рассмотрено и принято на внеочередном заседании Собрания депутатов», — прокомментировали в местной администрации.

Временное исполнение полномочий главы города возложено на Светлану Логанову. В течение последних четырех с половиной лет она была заместителем Фалейчика по социальному развитию.

К исполнению своих обязанностей она приступит с 10 апреля.

Фалейчик назначен заместителем губернатора Челябинской области вместо ушедшего с 9 апреля в отставку Сергея Шаля.