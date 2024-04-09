Уборочная реформа, дворник-шеринг, амнистия капремонта. Что успел Олег Зотов во главе жилищного комитета

На новом месте Зотову, как и назначенному незадолго до него вице-губернатору Анатолию Повелию, сразу пришлось нырнуть на дно городского благоустройства — поспособствовала аховая зима 2021/2022 годов. Именно тогда весь коммунальный блок под камеры признал, что в городе не хватает рук для уборки — и на дорогах, за которые отвечает комблаг, и во дворах, и на крышах, за которыми следит жилищный комитет. Нормативный дефицит по части жилкома составлял 10 тысяч дворников.



Это не было сюрпризом, еще до начала тех зимних бедствий Зотов говорил в интервью «Фонтанке» о проблемах и о планах привлекать сотрудников по системе аутсорсинга из всех желающих. Это и был вошедший позже в фольклор «дворник-шеринг» — проект, который протестировали в нескольких районах, но который так и не взлетел из-за невозможности четко распланировать график уборки между местными жителями.



Всё было драматично, с пострадавшими и уголовными делами. Коллапс в уборке города совпал с информационной кампанией, которая у многих ассоциируется с клипом Сергея Шнурова у помойки в центре Петербурга. Снег еще вовсю лежал, сосульки еще висели, а Зотов уже рассказал о том, что сферу уборки внутриквартальных территорий ждет реформа: вместо того, чтобы разыгрывать контракты на конкурсах, содержание такой земли общего пользования передадут районным жилищным агентствам.



Год взяли на подготовку, закупили рекордное количество новой техники, набрали механизаторов и ручников, обещая повышенные зарплаты, жилье и комфортные служебные помещения. Дворы начали постепенно передавать жилагентствам уже с зимы 2022−2023 годов, параллельно коммунальщики все больше использовали чистые реагенты вместо песко-соляной смеси для борьбы с гололёдом. «Посмотрели, как москвичи организовывают уборку. Всё очень просто. Они засыпали Москву реагентами, просто засыпали, — говорил Зотов. — Там нет ни снега, ни льда, весь снег и лёд превратились в воду и ушли в стоки. Вывоз снега практически не осуществлялся. И Москва полностью отказалась от использования песка. Я думаю, что с течением времени, по мере оттачивания технологии, мы тоже к этому придем».



Спустя год с лишним можно сказать: несмотря на организационные успехи, главная проблема осталась прежней — не хватает людей. Об этом говорили перед последней зимой, и натурные наблюдения жителей подтвердили: жилагентствам часто некого посадить в трактор, как дорожникам — некого отправить с ломом на тротуары.