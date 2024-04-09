Воронежскому губернатору представили результаты мониторинга первичного звена здравоохранения

— Врач-травматолог или хирург явно не должны располагаться на верхних этажах: для удобства пациентов кабинеты логичнее расположить на первом. Многие опрошенные пациенты отмечают нехватку узких специалистов и отсутствие возможности инструментального обследования в короткие сроки. Еще один аспект — электронный документооборот. Сами медики говорят, что работать с документами в электронном виде стало проще и быстрее, но при этом где-то сохраняется и много бумажной работы, — подытожил Александр Гусев.