Воронежскому губернатору представили результаты мониторинга первичного звена здравоохранения

На совещании в правительстве региона обсудили результаты общественного контроля первичного звена учреждений здравоохранения Воронежской области. Итоги опроса представили губернатору Александру Гусеву 8 апреля.
Мониторинг проводили представители Общественной палаты региона. По словам ее председателя Наталии Хван, за четыре месяца они узнали мнение почти 40 тысяч человек и провели более 160 выездных проверок. Большинство пациентов, а это более 63% отметил, что за последние 10 лет произошли позитивные изменения в системе здравоохранения.
Общественники спрашивали наших земляков о записи к специалисту, о доступности и достоверности информации о выбранной медорганизации. Большая часть респондентов оценила услугу на максимальный балл. Медицинский персонал в 82,6% случаев отметил, что работать с документами стало проще и быстрее, сказалась эффективновность информатизации. В качестве проблем назвали нехватку узких специалистов и отсутствие возможности инструментального обследования в короткие сроки.
Губернатор согласился, что за последние 10 лет воронежское здравоохранение изменилось в лучшую сторону, но еще есть над чем работать. Например, это касается организации пространства в поликлиниках.
— Врач-травматолог или хирург явно не должны располагаться на верхних этажах: для удобства пациентов кабинеты логичнее расположить на первом. Многие опрошенные пациенты отмечают нехватку узких специалистов и отсутствие возможности инструментального обследования в короткие сроки. Еще один аспект — электронный документооборот. Сами медики говорят, что работать с документами в электронном виде стало проще и быстрее, но при этом где-то сохраняется и много бумажной работы, — подытожил Александр Гусев.
По итогу совещания он поручил провести стратегическую сессию. Члены Общественной палаты Воронежской области и специалисты министерства здравоохранения региона совместно изучат все точки роста.