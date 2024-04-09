Лукашенко проводит 9 апреля переносившееся совещание с 250 чиновниками о развитии промышленности

Отмечается, что совещание по развитию промышленности Александр Лукашенко переносил, чтобы укрупнить состав и услышать больше мнений. В итоге 9 апреля в совещании поучаствуют свыше 250 чиновников и руководителей, в том числе члены правительства, главы областей и руководители различных предприятий со всей Беларуси.