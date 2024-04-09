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Лукашенко проводит 9 апреля переносившееся совещание с 250 чиновниками о развитии промышленности

Лукашенко проводит совещание с 250 участниками по теме промышленности 9 апреля.

Источник: Пул Первого

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 9 апреля, будет проводить совещание по развитию промышленности, которое ранее перенесли для укрупнения состава, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Отмечается, что совещание по развитию промышленности Александр Лукашенко переносил, чтобы укрупнить состав и услышать больше мнений. В итоге 9 апреля в совещании поучаствуют свыше 250 чиновников и руководителей, в том числе члены правительства, главы областей и руководители различных предприятий со всей Беларуси.

Сообщается, что в рамках совещания доклады президенту Беларуси сделают главы Белстата и Комитета Госконтроля. Таким образом, Александр Лукашенко сможет услышать разные мнения, а не только представителей промышленной сферы.

Лукашенко Александр
экономика