Лукашенко обозначил проблемы белорусских промышленников в России

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Белорусская продукция на российском рынке уступает конкурентам по цене и качеству, заявил глава государства Александр Лукашенко во Дворце Независимости на совещании по промышленности.
По его словам, в настоящее время около 90% выпускаемой в республике промышленной продукции поставляется на рынок России, но белорусские производители теряют там позиции на традиционных направлениях.
«Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо. Но почему по качеству?».
Белорусский лидер также обратил внимание, что в прошлом году на 10% сократился экспорт отечественных тракторов, а их доля в российском импорте упала до минимальных за десятилетие 10,5%. Доля белорусских грузовиков на российском рынке сократилась до 6%.
После чего добавил, что на заводе «Атлант» складывается угрожающая ситуация: экспорт холодильников и морозильников упал вдвое.
«Что мешает продавать продукцию? Нужно только засучить рукава и работать», — считает глава государства.
Лукашенко также констатировал, что выпуск продукции на предприятии «Бобруйскагромаш» сократился больше чем на 25%. Минский подшипниковый завод в прошлом году был загружен только на 12% от своих возможностей.
По его мнению, серьезные проблемы имеются в станкостроительной отрасли, где в настоящее время отстают в использовании искусственного интеллекта и роботизации.
«Всего этого нет. Но что самое печальное, нет видения перспективы. Поэтому я жду от вас конкретных предложений, как будем исправлять ситуацию», — обрисовал ситуацию белорусский лидер.