Боррель: оборонный зонтик США над Европой может скоро закрыться

«Американский оборонный зонтик, который защищал Европу в годы холодной войны, может “скоро закрыться” в зависимости от того, кто может оказаться в Белом доме… Важность НАТО сохраняется, но внутри НАТО должна появиться европейская компонента», — сказал господин Боррель на конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).
Согласно исследованию немецкого института Ifo, европейские члены НАТО задолжали альянсу €56 млрд на оборону. Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США в ноябре объявит, что 5-я статья договора стран НАТО, предполагающая коллективную защиту члена альянса в случае нападения на него будет применяться только к тем странам, которые выполняют поставленные условия по расходам на оборону. The Washington Post писала, что страны Европы изучают возможность создания «дополнения к НАТО», которое сможет функционировать без США.