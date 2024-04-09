Боррель: оборонный зонтик США над Европой может скоро закрыться

Согласно исследованию немецкого института Ifo, европейские члены НАТО задолжали альянсу €56 млрд на оборону. Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США в ноябре объявит, что 5-я статья договора стран НАТО, предполагающая коллективную защиту члена альянса в случае нападения на него будет применяться только к тем странам, которые выполняют поставленные условия по расходам на оборону. The Washington Post писала, что страны Европы изучают возможность создания «дополнения к НАТО», которое сможет функционировать без США.