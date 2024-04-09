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Боррель: оборонный зонтик США над Европой может скоро закрыться

Защищающий страны Евросоюза (ЕС) американский «оборонный зонтик» может скоро закрыться, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он призвал ЕС рассчитывать только на себя, когда дело касается обороны, даже в рамках Североатлантического альянса.

Источник: Reuters

«Американский оборонный зонтик, который защищал Европу в годы холодной войны, может “скоро закрыться” в зависимости от того, кто может оказаться в Белом доме… Важность НАТО сохраняется, но внутри НАТО должна появиться европейская компонента», — сказал господин Боррель на конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Согласно исследованию немецкого института Ifo, европейские члены НАТО задолжали альянсу €56 млрд на оборону. Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США в ноябре объявит, что 5-я статья договора стран НАТО, предполагающая коллективную защиту члена альянса в случае нападения на него будет применяться только к тем странам, которые выполняют поставленные условия по расходам на оборону. The Washington Post писала, что страны Европы изучают возможность создания «дополнения к НАТО», которое сможет функционировать без США.

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