ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Поздравление прозвучало на совещании под председательством главы республики, посвященном социально-экономическому развитию Джизакской области.
«Глава нашего государства, пользуясь случаем, поздравил всех мусульман нашей страны с Рамазан хайитом, который является символом мира, благодарности, доброты и щедрости», — говорится в сообщении.
Президент также напомнил о еще одной важной дате — 688-летии со дня рождения Амира Тимура.
«Сегодня еще одна важная дата — день рождения нашего великого предка Сохибкирана Амира Тимура», — сказал Мирзиёев.