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Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом

Также глава республики напомнил о еще одной важной дате — дне рождения Амира Тимура.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Поздравление прозвучало на совещании под председательством главы республики, посвященном социально-экономическому развитию Джизакской области.

«Глава нашего государства, пользуясь случаем, поздравил всех мусульман нашей страны с Рамазан хайитом, который является символом мира, благодарности, доброты и щедрости», — говорится в сообщении.

Президент также напомнил о еще одной важной дате — 688-летии со дня рождения Амира Тимура.

«Сегодня еще одна важная дата — день рождения нашего великого предка Сохибкирана Амира Тимура», — сказал Мирзиёев.

Шавкат Мирзиеев
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