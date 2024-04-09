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Паводки и ОДКБ обсудили Токаев и Путин по телефону

Президенты Казахстана и России договорились активизировать работу по борьбе с паводками.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, передает Kremlin.ru.

«Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана», — говорится в сообщении.

Президенты, добавили в пресс-службе Кремля, отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования.

«Главы государств договорились дать указания активизировать эту работу», — указывается в сообщении.

В телефонном разговоре, добавили в пресс-службе российского президента, затронуты некоторые аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в Содружестве Независимых Государств, а Казахстана — в Организации Договора о коллективной безопасности.

Путин Владимир