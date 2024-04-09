Паводки и ОДКБ обсудили Токаев и Путин по телефону

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, передает Kremlin.ru.
«Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана», — говорится в сообщении.
Президенты, добавили в пресс-службе Кремля, отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования.
«Главы государств договорились дать указания активизировать эту работу», — указывается в сообщении.
В телефонном разговоре, добавили в пресс-службе российского президента, затронуты некоторые аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в Содружестве Независимых Государств, а Казахстана — в Организации Договора о коллективной безопасности.