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Генсек ООН Гуттериш получил письмо с благодарностью от Лукашенко

Лукашенко направил Гуттеришу послание, поблагодарив за назначение постоянного координатора ООН в Беларуси.

Источник: president.gov.by

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу передано послание от президента Беларуси Александра Лукашенко с благодарностью о назначении постоянного координатора ООН в Беларуси. Об этом в Министерстве иностранных дел сообщили БелТА.

В МИД сказали, что послание с благодарностью главы Беларуси было передано во время встречи постпреда Беларуси при ООН Валентина Рыбакова с генсеком Антониу Гутерришем, состоявшейся 8 апреля.

— Генеральному секретарю передано личное послание президента Беларуси Александра Лукашенко с благодарностью о назначении постоянного координатора ООН в Беларуси, — заявили в МИДе.

Кроме того, во время встречи Рыбаков и Гуттериш обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия между Беларусью и организацией.

Лукашенко Александр
ООН