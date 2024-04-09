Генсек ООН Гуттериш получил письмо с благодарностью от Лукашенко

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу передано послание от президента Беларуси Александра Лукашенко с благодарностью о назначении постоянного координатора ООН в Беларуси. Об этом в Министерстве иностранных дел сообщили БелТА.
В МИД сказали, что послание с благодарностью главы Беларуси было передано во время встречи постпреда Беларуси при ООН Валентина Рыбакова с генсеком Антониу Гутерришем, состоявшейся 8 апреля.
— Генеральному секретарю передано личное послание президента Беларуси Александра Лукашенко с благодарностью о назначении постоянного координатора ООН в Беларуси, — заявили в МИДе.
Кроме того, во время встречи Рыбаков и Гуттериш обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия между Беларусью и организацией.