Встреча Путина с Гуцул пока не планируется, заявил Песков

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. В рамках этого визита председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов и Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.