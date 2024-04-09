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Встреча Путина с Гуцул пока не планируется, заявил Песков

Песков: встреча Путина с главой Гагаузской автономии Гуцул пока не планируется.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул, которая находится в Москве, не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, с Владимиром Путиным встреч не планируется», — сказал Песков.

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. В рамках этого визита председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов и Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.

Песков Дмитрий
Путин Владимир