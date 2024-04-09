Паводки, визит Лаврова в КНР и выход Турции из ДОВСЕ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. С докладом у главы государства будет глава Башкирии Радий Хабиров.
О внимании президента к паводкам
«Паводки остаются в центре внимания» главы государства. Путин «продолжает получать регулярно информацию», поскольку «ситуация остается сложной».
«Путин фактически — хоть он и не там физически — постоянно присутствует в этой теме», «на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами».
«В настоящий момент поездки в регион нет» в планах президента.
Кремлю «не известно о том, чтобы принимались» решения о введении федерального режима ЧС из-за паводков. Этим вопросом занимается правкомиссия.
О работе с жителями в зоне подтопления
«Проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением».
В Кремле видели ролик о встрече губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с жителями Орска.
«Развернуты все соответствующие телефоны горячей связи», помогают волонтеры, «спасатели самоотверженно работают».
«Эта работа будет продолжаться, безусловно: сложные дни предстоят в Курганской и Тюменской областях».
О визите Лаврова в Китай
«Можно рассматривать эту поездку как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне». Такие контакты планируются, «есть понимание в их целесообразности и необходимости».
«Пока как-то конкретизировать какие-то сроки мы считаем преждевременным».
О визите главы Гагаузии в РФ
«С Владимиром Путиным встреча не планируется».
Об остановке участия Турции в ДОВСЕ
ДОВСЕ «свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации».
«Ситуация меняется», Кремль фиксирует деградацию подходов к безопасности.
Проблема «требует выработки» единого подхода: «Сейчас этот диалог отсутствует — и не по вине Российской Федерации».