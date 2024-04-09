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Паводки, визит Лаврова в КНР и выход Турции из ДОВСЕ. Темы брифинга Пескова

Ситуация с паводками в России, поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай, а также решение Турции выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. С докладом у главы государства будет глава Башкирии Радий Хабиров.

О внимании президента к паводкам

«Паводки остаются в центре внимания» главы государства. Путин «продолжает получать регулярно информацию», поскольку «ситуация остается сложной».

«Путин фактически — хоть он и не там физически — постоянно присутствует в этой теме», «на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами».

«В настоящий момент поездки в регион нет» в планах президента.

Кремлю «не известно о том, чтобы принимались» решения о введении федерального режима ЧС из-за паводков. Этим вопросом занимается правкомиссия.

О работе с жителями в зоне подтопления

«Проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением».

В Кремле видели ролик о встрече губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с жителями Орска.

«Развернуты все соответствующие телефоны горячей связи», помогают волонтеры, «спасатели самоотверженно работают».

«Эта работа будет продолжаться, безусловно: сложные дни предстоят в Курганской и Тюменской областях».

О визите Лаврова в Китай

«Можно рассматривать эту поездку как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне». Такие контакты планируются, «есть понимание в их целесообразности и необходимости».

«Пока как-то конкретизировать какие-то сроки мы считаем преждевременным».

О визите главы Гагаузии в РФ

«С Владимиром Путиным встреча не планируется».

Об остановке участия Турции в ДОВСЕ

ДОВСЕ «свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации».

«Ситуация меняется», Кремль фиксирует деградацию подходов к безопасности.

Проблема «требует выработки» единого подхода: «Сейчас этот диалог отсутствует — и не по вине Российской Федерации».

Песков Дмитрий