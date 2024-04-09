Глава МИД ФРГ признала, что запасы страны по Patriot практически исчерпаны

«К сожалению, запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны, поэтому на встрече глав МИД стран НАТО я еще раз ясно дала понять, что мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире, что мы сделаем все, чтобы получить эти системы для Украины», — заявила министр на пресс-конференции в Берлине. По ее словам, ФРГ и ее союзники намерены изучить возможность запустить для этого специальный фонд.