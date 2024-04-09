Глава МИД ФРГ признала, что запасы страны по Patriot практически исчерпаны

«К сожалению, запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны, поэтому на встрече глав МИД стран НАТО я еще раз ясно дала понять, что мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире, что мы сделаем все, чтобы получить эти системы для Украины», — заявила министр на пресс-конференции в Берлине. По ее словам, ФРГ и ее союзники намерены изучить возможность запустить для этого специальный фонд.
«Это мы вместе с нашими украинскими и европейскими партнерами будем дальше прорабатывать, прежде всего, чтобы быстро достать для Украины системы, которыми располагают третьи страны», — отметила Бербок. «Я надеюсь, что на встрече глав МИД Группы семи мы сможем предоставить открытую информацию на этот счет», — добавила она.
Украинские власти регулярно просят у Запада системы ПВО. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев стоит в очереди за ЗРК Patriot и ракетами к ним, а с Западом сложно договориться о новых поставках. 4 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены альянса намерены изучить возможность предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, и ракет.
28 марта кабмин ФРГ сообщил, что ракеты для Patriot находились в процессе подготовки к передаче Киеву. Их количество не уточнялось. Ранее Германия предоставила Украине две такие системы.