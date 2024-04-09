Лукашенко предложил позвать работать на заводы пенсионеров

Например, в ОАО «МАЗ» некомплект работников составляет 13%, а в ОАО «Минский моторный завод» наблюдается текучка рабочих специальностей: слесарей, токарей, монтажников, электромонтеров, шлифовщиков и фрезеровщиков.
«При этом почти уверен, что административно-управленческий персонал у вас откровенно раздут. К примеру, на МТЗ только маркетинговая служба 100 человек. А полугодовой запас на складах девать некуда», — сказал Лукашенко на совещании по промышленности. Его цитирует пресс-служба президента.
«Может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших — тех же пенсионеров. Среди них есть много активных, желающих работать людей. Пускай не рванем на 30 тыс. человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которых можем позвать на производство. Они с удовольствием придут и будут работать и большую пользу приносить еще как наставники. Надо решить, как их заинтересовать, в том числе и материально», — сказал он.
Также Лукашенко посетовал, что не решена проблема закрепления на местах молодых специалистов. «Переломили мы негативную тенденцию на этом фронте? Похоже, нет. Более того, эксперты предупреждают, что растут риски утраты компетенций в области конструирования и разработки новых видов продукции. Почему? Потому что на большинстве предприятий в отделах конструкторов и разработок мало молодых специалистов» — отметил он.
По словам Лукашенко, нужно «по опыту советского прошлого существенно поднять престиж инженерных профессий».
В данной связи, он считает необходимым «укрепить связку всех уровней образования — от школы, вуза до предприятия». «Следует работать по единой логике, на общий результат. Критерием эффективности учебных заведений должно быть то, насколько востребованы их выпускники, как растут зарплаты молодых специалистов», — резюмировал Лукашенко.