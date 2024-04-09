Лукашенко предложил позвать работать на заводы пенсионеров

«Может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших — тех же пенсионеров. Среди них есть много активных, желающих работать людей. Пускай не рванем на 30 тыс. человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которых можем позвать на производство. Они с удовольствием придут и будут работать и большую пользу приносить еще как наставники. Надо решить, как их заинтересовать, в том числе и материально», — сказал он.