Губернатор Хоценко назвал количество затопленных домов в Омской области

«На данный момент в зоне затопления остается 18 домов и порядка 120 приусадебных участков в нескольких районах области. Повторю, режим повышенной готовности продолжит действовать на территории всего региона до особого распоряжения».
Напомним, что во вторник, 9 апреля 2024 года, глава Русско-Полянского района Омской области Алексей Огорелков заявил об относительной стабилизации с паводком в поселках.
Отметим, что в Русско-Полянском районе с 5 апреля 2024 года введен режим ЧС. Также сообщения о паводке поступали из Одесского, Москаленского, Омского районах.