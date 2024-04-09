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Губернатор Хоценко назвал количество затопленных домов в Омской области

Глава Омской области Виталий Хоценко во вторник, 9 апреля 2024 года, огласил актуальную информацию о весеннем паводке в регионе. По данным губернатора, вода продолжает уходить из домов и приусадебных участков жителей региона.

«На данный момент в зоне затопления остается 18 домов и порядка 120 приусадебных участков в нескольких районах области. Повторю, режим повышенной готовности продолжит действовать на территории всего региона до особого распоряжения».

отметил Хоценко

Напомним, что во вторник, 9 апреля 2024 года, глава Русско-Полянского района Омской области Алексей Огорелков заявил об относительной стабилизации с паводком в поселках.

Отметим, что в Русско-Полянском районе с 5 апреля 2024 года введен режим ЧС. Также сообщения о паводке поступали из Одесского, Москаленского, Омского районах.