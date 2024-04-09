Молдавскому социалисту Максиму Морошан было отказано во въезде в Румынию: Здесь не обошлось без участия Усатого

"На протяжении полутора часов меня держали на этом пункте пропуска, чтобы в итоге заявить — в Румынию во въезде отказано.
Парадоксально и то, что запрет мне внесен по причине якобы «потенциальной угрозы национальной безопасности Румынии», при том, что я первый раз собирался посетить эту страну. До этого я не посещал европейские страны вообще", — отметил он в своем посте в Telegram.
При этом Максим Морошан подчеркнул, что, в частной беседе с некоторыми представителями пограничной полиции, им сообщили, что вся эта история с запретом на въезд — исключительно политическая, и в ней якобы замешан Ренато Усатый, бывший примар города Бельцы.
«Думаю ни для кого не секрет, что у него есть связи с определенными структурами Румынии. То есть, поняв, что в честной политической борьбе со мной у него нет шансов, маленький балабол делает маленькие пакости, задействовав своих друзей из Румынии. Вот и весь уровень политики в Молдове», — заключил политик.