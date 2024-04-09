Молдавскому социалисту Максиму Морошан было отказано во въезде в Румынию: Здесь не обошлось без участия Усатого

«Думаю ни для кого не секрет, что у него есть связи с определенными структурами Румынии. То есть, поняв, что в честной политической борьбе со мной у него нет шансов, маленький балабол делает маленькие пакости, задействовав своих друзей из Румынии. Вот и весь уровень политики в Молдове», — заключил политик.