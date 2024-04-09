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Все получается, желаю удачи! Владимир Путин оценил работу Радия Хабирова

В ходе встречи с президентом России Радий Хабиров рассказал, что осенью завершается срок его полномочий.

«Владимир Владимирович, прошло, получается, уже более пяти лет: в октябре 2018 года Вы назначили меня исполняющим обязанности, Вы доверили мне возглавить республику. У меня осенью истекает срок полномочий. В этой связи хотел попросить, если будет ваше доверие, продолжить эту работу. Я бы те планы, которые есть, и этот темп развития республики постарался обеспечить. Но, безусловно, буду руководствоваться вашим решением и вашим доверием», — сказал Радий Хабиров.

Владимир Путин поддержал выдвижение Радия Хабирова на второй срок.

«Радий Фаритович, в целом всё получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё, чтобы вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми», — сказал президент.

В завершение встречи Владимир Путин пожелал Радию Хабирову удачи.

Путин Владимир