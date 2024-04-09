Все получается, желаю удачи! Владимир Путин оценил работу Радия Хабирова

«Владимир Владимирович, прошло, получается, уже более пяти лет: в октябре 2018 года Вы назначили меня исполняющим обязанности, Вы доверили мне возглавить республику. У меня осенью истекает срок полномочий. В этой связи хотел попросить, если будет ваше доверие, продолжить эту работу. Я бы те планы, которые есть, и этот темп развития республики постарался обеспечить. Но, безусловно, буду руководствоваться вашим решением и вашим доверием», — сказал Радий Хабиров.