Глава Башкирии презентовал Владимиру Путину проект «Башкирское долголетие»

«Мы придумали программу “Башкирско-белорусское долголетие”. Компенсируем стоимость билетов, специально для этого организовали прямые рейсы из Уфы в Минск, договорились с авиакомпанией. Соответственно, мы компенсируем стоимость, остальное — ветераны сами, это в основном наши пенсионеры, и они ездят туда. Там туристическая компания готовит для них программу, там комфортные условия. Эта программа очень хорошо пошла. А мы эту программу начали с “Башкирского долголетия” вообще. Мы наших ветеранов из Уфы отправляли на юг республики, из деревень юга республики отправляли Уфу посмотреть. А сейчас эта программа здесь пошла. Очень неплохо идёт развитие. Полагаем, что для нас это сейчас один из важнейших партнёров».