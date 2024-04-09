Путин обсудил паводки с оренбургским губернатором

«Губернатор информировал президента о ходе работ по борьбе с паводком, с его последствиями, оказании помощи людям — главным образом тем, кто по-прежнему находится в зоне затопления и тем, кто уже эвакуирован в пункты временного размещения», — привел подробности пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).
По его словам, глава Минстроя «в прямом диалоге» расскажет населению области о запланированных работах региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры: это касается разрушенных и размытых дорог, а также жилых строений. Как уточнил Песков, имеются ввиду как уже зафиксированные случаи утраты и повреждения жилья, так и те, которые еще предстоит установить.
5 апреля река Урал прорвала насыпную дамбу и затопила несколько районов оренбургского города Орск. По состоянию на сегодняшний день, 9 апреля, из Орска эвакуировали 2,5 тыс. человек, по всей Оренбургской области — порядка 6,5 тыс. Мэр города Василий Козупица заявил, что пик паводка пройден и вода начинает убывать из города, но ситуация остается сложной. В регион повторно направился глава МЧС РФ Александр Куренков. Президент посещать область пока не планирует.