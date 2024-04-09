Путин обсудил паводки с оренбургским губернатором

По его словам, глава Минстроя «в прямом диалоге» расскажет населению области о запланированных работах региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры: это касается разрушенных и размытых дорог, а также жилых строений. Как уточнил Песков, имеются ввиду как уже зафиксированные случаи утраты и повреждения жилья, так и те, которые еще предстоит установить.