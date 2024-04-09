Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин поддержал выдвижение Радия Хабирова на второй срок

Путин пообещал сделать всё для поддержки главы Башкирии на выборах.

Источник: Кремлин.ру

Президент России Владимир Путин поддержал главу Башкирии Радия Хабирова в решении выдвигаться на второй срок. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи. Напомним, срок полномочий руководителя региона истекает осенью.

— У меня осенью истекает срок полномочий. В этой связи хотел попросить, если будет ваше доверие, продолжить эту работу.

сказал Хабиров

Путин согласился оказать всю необходимую поддержку действующему главе, добавив, что выбор остается за людьми.

— Я со своей стороны сделаю всё, чтобы вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми, — отметил Владимир Путин. Президент также добавил, что Башкирия показывает хорошие результаты и темпы развития.

Путин Владимир