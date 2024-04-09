Кириенко обсудил на Запорожской АЭС атаки дронов

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, которая с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). ЗАЭС расположена в Запорожской области на берегу Каховского водохранилища, рядом расположен город-спутник Энергодар. С марта 2022 года станция находится под обстрелами, недалеко от станции регулярно слышны взрывы. Из-за угрозы ядерной безопасности и обстрелов на станции присутствуют несколько экспертов МАГАТЭ.