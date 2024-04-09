Кириенко обсудил на Запорожской АЭС атаки дронов

Директор станции Юрий Черничук рассказал о проводимых действиях, направленных на обеспечение безопасности и о планах развития ЗАЭС. Глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил о ситуации в городе и о планах по его развитию.
ЗАЭС подвергается регулярным атакам за последние несколько дней. 7 апреля при атаке пострадали три сотрудника станции, был поврежден купол одного из энергоблоков. 9 апреля удар пришелся по крыше корпуса УТЦ, где находится тренажер реакторного зала. Кремль назвал опасной провокацией обстрелы ЗАЭС и возложил ответственность на украинских военных. Украина свою причастность отрицает.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, которая с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). ЗАЭС расположена в Запорожской области на берегу Каховского водохранилища, рядом расположен город-спутник Энергодар. С марта 2022 года станция находится под обстрелами, недалеко от станции регулярно слышны взрывы. Из-за угрозы ядерной безопасности и обстрелов на станции присутствуют несколько экспертов МАГАТЭ.