Новым главой Терновского района назначен Михаил Брагин

Михаил Брагин назначен на пост главы администрации Терновского района Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее решение единогласно было принято сегодня в ходе заседания совета народных депутатов. К исполнению должностных обязанностей на новом месте Брагин приступает с завтрашнего дня, 9 апреля. Срок его полномочий на должности главы района составит пять лет. Ранее Брагин занимал пост заместителя главы администрации. До этого — работал в должности главы администрации города Поворино. Михаил Брагин сменил на посту главы Терновского района Павла Чибисова, который несколько месяцев назад официально занял пост регионального министра физкультуры и спорта. Фото — пресс-служба областного правительства.