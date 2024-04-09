Путин призвал покупать станки в Беларуси, как у надежного партнера

«За девять месяцев построили предприятие, которое выпускает зерносушилки. С этой же компанией, объем инвестиций уже существенно больше, мы к концу года, дай бог, как говорится, уже будем выпускать впервые в Башкортостане экскаваторы, грейдеры, бульдозеры — 40-тонники, погрузчики и так далее. Это все, соответственно, инвестиции», — подчеркнул Радий Хабиров.