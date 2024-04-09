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Путин призвал покупать станки в Беларуси, как у надежного партнера

Российские власти в условиях введения секторальных санкций делают ставку на импортозамещение и развитие кооперационных связей с дружественными странами.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым отметил, что, развивая собственное станкостроительное производство, можно закупать станки в Беларуси.

По словам главы российского региона, в Башкортостане создается станкостроительный кластер в Стерлитомаке. Этот проект реализуется вместе с корпорацией «Ростех».

«И уже где-то в первой половине 2026 года мы будем лить станины для станков, которые сейчас в Беларуси покупаем, и так далее. Это непростая вроде работа, но эту работу ведем», — отметил он.

Президент РФ в ответ на это акцентировал внимание, что «в Беларуси тоже можно покупать, там надежно».

Радий Хабиров заверил главу российского государства, что отношения с Беларусью у Башкортостана развиваются и все хорошо получается.

«Мы с Романом Александровичем Головченко (премьер Беларуси — Sputnik) практически раз в квартал встречаемся: то мы к ним, то они к нам», — рассказал он.

По словам главы региона, совместно с министерством промышленности в Башкортостане создается промышленный кластер с белорусским участием.

«За девять месяцев построили предприятие, которое выпускает зерносушилки. С этой же компанией, объем инвестиций уже существенно больше, мы к концу года, дай бог, как говорится, уже будем выпускать впервые в Башкортостане экскаваторы, грейдеры, бульдозеры — 40-тонники, погрузчики и так далее. Это все, соответственно, инвестиции», — подчеркнул Радий Хабиров.

экономика
Путин Владимир