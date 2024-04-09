Молдова изучит опыт процесса евроинтеграции Греции и Румынии

Также в ходе мероприятия делегация парламента Республики Молдова встретилась с первым вице-президентом парламента Греции и председателем Комиссии по европейским делам Иоаннисом Плакиотакисом. Переговоры были сосредоточены на продвижении по европейскому пути Республики Молдова, а также на поддержке, оказываемой греческими властями нашей стране. «2023 год стал годом беспрецедентной активизации двустороннего сотрудничества. Примером может служить решение греческих властей открыть посольство в Кишиневе, которое скоро будет открыто. В течение года вступило в силу соглашение о социальном обеспечении, и г-н Плакиотакис показал очень хорошую репутацию молдаван в Греции, способствуя процветанию и развитию греческого общества», — добавила вице-председатель парламента Дойна Герман.