Молдова изучит опыт процесса евроинтеграции Греции и Румынии

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Молдова будет руководствоваться опытом Греции и Румынии в процессе евроинтеграции. Для этого председателями парламентских комиссий по иностранным делам всех трех стран был подписан меморандум о взаимопонимании.
В мероприятии, состоявшемся в Афинах, от молдавской стороны присутствовали вице-председатель парламента Дойна Герман, председатель комиссии по внешней политике и европейской интеграции Инна Кошеру и председатель группы друзей Греческой Республики Лариса Новак.
«Документ облегчит создание механизма обмена информацией и сотрудничество в областях, представляющих общий интерес, заложит основу для реализации нескольких европейских программ сотрудничества… Таким образом, процесс европейской интеграции и наращивание административного потенциала, используя опыт Греции и Румынии, поможет успешно реализовать стратегическое стремление Молдовы — европейскую интеграцию», — отметила Герман на церемонии подписания меморандума.
Также в ходе мероприятия делегация парламента Республики Молдова встретилась с первым вице-президентом парламента Греции и председателем Комиссии по европейским делам Иоаннисом Плакиотакисом. Переговоры были сосредоточены на продвижении по европейскому пути Республики Молдова, а также на поддержке, оказываемой греческими властями нашей стране. «2023 год стал годом беспрецедентной активизации двустороннего сотрудничества. Примером может служить решение греческих властей открыть посольство в Кишиневе, которое скоро будет открыто. В течение года вступило в силу соглашение о социальном обеспечении, и г-н Плакиотакис показал очень хорошую репутацию молдаван в Греции, способствуя процветанию и развитию греческого общества», — добавила вице-председатель парламента Дойна Герман.
В Афинах молдавская делегация также провела переговоры с первым вице-председателем парламента Греции и главой комиссии по европейским делам Иоаннисом Плакиотакисом, а также с депутатами греческого законодательного органа, входящими в группу дружбы с Молдовой и молдавскими гражданами, проживающим в Греции.