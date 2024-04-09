Депутат Василе Боля подал жалобу на действия партии «Действие и солидарность»

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Депутат парламента Молдовы Василе Боля подал жалобу в ЦИК на действия правящей в республике партии «Действие и солидарность» (PAS), представители которой провели в эти выходные «политическую акцию по продвижению референдума о евроинтеграции, который еще не был официально назначен».
«Таким образом они совершили противозаконное действие, так как Кодекс о выборах не позволяет заниматься политической PR-акцией вне электорального периода», — отметил Боля.
Он обратил внимание на то, что представители PAS распространяли газету, тираж которой составил порядка 350 тысяч экземпляров.
«В газете людям рассказывают о референдуме, дата и другие детали которого еще не были официально обозначены… В газете взывают участвовать в референдуме, который еще не был официально обозначен. Это нарушение избирательного законодательства», — заявил парламентарий.