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Депутат Василе Боля подал жалобу на действия партии «Действие и солидарность»

Депутат заявил, что представители PAS совершили противозаконное действие, проводя агитацию.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Депутат парламента Молдовы Василе Боля подал жалобу в ЦИК на действия правящей в республике партии «Действие и солидарность» (PAS), представители которой провели в эти выходные «политическую акцию по продвижению референдума о евроинтеграции, который еще не был официально назначен».

«Таким образом они совершили противозаконное действие, так как Кодекс о выборах не позволяет заниматься политической PR-акцией вне электорального периода», — отметил Боля.

Он обратил внимание на то, что представители PAS распространяли газету, тираж которой составил порядка 350 тысяч экземпляров.

«В газете людям рассказывают о референдуме, дата и другие детали которого еще не были официально обозначены… В газете взывают участвовать в референдуме, который еще не был официально обозначен. Это нарушение избирательного законодательства», — заявил парламентарий.