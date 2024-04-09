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Минниханов: Татарстан заинтересован в развитии турецкого бизнеса в республике

Стороны обсудили вопросы сотрудничества.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 9 апреля, раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ассоциации российских и турецких предпринимателей. Глава отметил, что республика выступает связующим звеном между странами.

По словам Минниханова, Татарстан заинтересован в развитии турецкого бизнеса на территории региона. Сейчас между республикой и Турцией действует соглашение о сотрудничестве. На муниципальном уровне имеются 19 соглашений о побратимстве, сообщает пресс-служба раиса.

Напомним, ранее глава Татарстана встретился с председателем правления банка ВТБ.